EMUI 10, riscontrati diversi problemi con il nuovo aggiornamento software

Tutti gli smartphone, ad eccezione di quelli della Apple, hanno come sistema operativo Android. Alcuni, però, hanno aggiunto ad Android anche un ulteriore interfaccia utente propria, che punta a migliorare le prestazione e il design grafico. Un esempio è il nuovo software EMUI 10, che riguarda i device Huawei, attualmente in fase di rilascio per i dispositivi in lista e che si basa sul nuovo aggiornamento software Android 10.

Ecco alcuni problemi emersi con EMUI 10

EMUI 10 porta delle novità molto interessanti ai device. Ci sono notevoli miglioramenti grafici, con nuovi set di icone e transizioni in apertura delle applicazioni. Sarà attivabile il tema scuro, tanto richiesto dagli utenti, ma che non sarà nero bensì blu scuro. Ed infine sarà aggiunta la GPU Turbo che rende le prestazioni dello smartphone ancora più veloci.

Alcuni utenti che hanno già ricevuto l’aggiornamento dell’interfaccia utente sul proprio dispositivo Huawei, però, hanno riscontrato alcuni bug e problemi, che l’azienda ha già promesso di fixare con una prossima patch. Andiamo a scoprirli.

Problemi di compatibilità con alcune applicazioni bancarie e di messaggistica . Se per le app bancarie ancora non è stata trovata una soluzione, per le seconde basta chiudere e riaprire l’app per inviare il messaggio.

Problema con i videogame. Per gli utenti che giocano ai videogame con il proprio device Huawei, alcuni problemi riscontrati sono il fenomeno di flickering se si attiva l'HDR, cali di frame e piccoli lag non dovuti dalla connessione.

Problema con la fotocamera. Nello specifico, per lo zoom 30x della fotocamera il pinch to zoom non sempre funziona alla perfezione.