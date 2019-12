L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, dopo il lancio del nuovo Capitolo 2 di Fortnite, sembra aver trascurato il suo noto Battle Royale per dedicarsi ad altro. Nelle ultime settimane, gli aggiornamenti del videogioco sono stati saltuari e contenenti poche novità. Come mai?

Ebbene sì, pare proprio che Epic Games abbia trascurato la modalità Battle Royale di Fortnite. Tuttavia, questa ha annunciato che grosse novità sono in arrivo all’interno del gioco. In questa settimana, l’azienda non ha rilasciato nessun tipo di aggiornamento. Questo, forse, perché a breve verrà rilasciato un’update importante. Scopriamo tutti i dettagli a riguardo.

Fortnite: ecco quando potrebbe uscire il prossimo aggiornamento 11.30

La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato l’ultimo aggiornamento importate di Fortnite circa 2 settimane fa. Nonostante tutti lo aspettassero con ansia, questo non sembra aver soddisfatto la community. Ora, tutti aspettano impazientemente l’update 11.30 con la speranza che questo introduca qualcosa che porti una ventata d’aria fresca. L’aggiornamento potrebbe uscire il prossimo 6 dicembre.

Ebbene sì, Epic Games ha appena annunciato il raggiungimento dell’obiettivo per la missione della Regina d’Autunno. L’azienda distribuirà, a partire dal 6 dicembre, la Skin armi a tutti gli utenti. La scelta del 6 dicembre non sembra essere stata fatta a casa. E’ molto probabile, infatti, che l’azienda abbia fissato la data come quella di debutto per il nuovo aggiornamento importante del gioco. Ovviamente, Epic Games, non ha detto nulla a riguardo. Non ci resterà che attendere per vedere se quanto detto sarà realtà.