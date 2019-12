Microsoft ha deciso di andarci giù pesante con le offerte riguardanti i suoi prodotti. Il Black Friday non ha lasciato scampo proprio a nessuno. La nota azienda ha deciso di mettere in sconto una selezione di prodotti fino al prossimo 2 dicembre. Gli appassionati di videogiochi potranno gioire grazie ad una delle offerte più interessanti di sempre. La protagonista, ovviamente, è Xbox.

Ebbene sì, Xbox One S è stata proposta ad un prezzo davvero strabiliante da Microsoft in occasione del Black Friday. Sono diverse le varianti proposte a prezzo ribassato. Quella decisamente più interessante è una delle ultime uscite, Xbox One S All-Digital Edition. Gli utenti potranno portarsela a casa a soli 129 euro.

Xbox One S All-Digital Edition: scopriamo insieme la super offerta

Microsoft ha pensato bene di sfruttare il Black Friday per promuovere una delle sue console più curiose, Xbox One S All-Digital Edition. Da come si può intuire dal nome, la console non permette di leggere dischi fisici. Tutti i contenuti, infatti, saranno fruibili solamente in maniera digitale. La console ha 1 Tb di memoria e viene venduta insieme a 3 contenuti digitali: Minecraft (gioco completo), Sea of Thieves (gioco completo), V Pacchetto di Fortnite contenente una Skin esclusiva e 2000 V-Bucks. Il prezzo di listino del bundle è di 229 euro. Per il periodo Black Friday, questo scende a soli 129 euro.

Non c’è bisogno di dire che un’offerta di questo tipo fa gola alla stragrande maggioranza dei videogiocatori. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione prima che scada. Difficilmente, infatti, si ripresenterà un’offerta di questo tipo. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.