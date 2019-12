Meno di un mese fa, la casa della mela morsicata, Apple, ha presentato un nuovo modello di MacBook Pro con display da 16 pollici. Questo risulta essere il portatile che tutti aspettavano da molto tempo. Sembra che questa volta, il colosso di Cupertino abbia fatto proprio centro. Nonostante sia stato rilasciato da pochissimo tempo sul mercato, il nuovo dispositivo risulta essere già in forte sconto su Amazon. Scopriamo i dettagli a riguardo.

Con MacBook Pro 16” Apple risolve finalmente i diversi problemi alla tastiera presenti sulle precedenti generazioni di MacBook Pro. La nuova tastiera con meccanismo a forbice risulta essere davvero un portento. Il portatile professionale risulta essere decisamente una spanna avanti rispetto alla precedente variante con display da 15”. Grazie all’offerta di amazon, questo, risulta essere anche decisamente più economico.

Apple: MacBook Pro 16” ad un prezzo incredibile su Amazon

Apple è rinomata per i suoi prezzi molto elevati. I nuovi portatili presentati qualche settimana fa sicuramente non smentiscono quanto appena detto. Il prezzo base a cui viene proposto il nuovo MacBook Pro 16” è di 2799 euro. Per fortuna, Amazon, ha deciso di venire in soccorso di coloro che hanno intenzione di acquistare il prodotto ma che allo stesso tempo vogliono risparmiare qualcosa. Il noto sito di e-commerce propone proprio il modello base con processore Intel Core i7 a 6-Core di nona generazione a 2,6GHz e memoria interna da 512 GB al prezzo di 2579 euro. Parliamo di uno sconto di 220 euro rispetto al prezzo di listino.

Un’offerta di questo tipo risulta essere davvero molto allettante per chi risulta essere interessato al nuovo prodotto di Cupertino. Bisogna dire, infatti, che risulta essere molto difficile trovare riduzioni così generose su prodotti usciti sul mercato da poco tempo. La promozione è a tempo limitato, di conseguenza, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.