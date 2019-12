Gli scorsi giorni sono stati pieni di offerte tecnologiche. Il Black Friday, quest’anno è stato davvero pieno di occasioni offerte dalla quasi totalità dei negozi online e non. Oggi, 2 dicembre, è il cosiddetto Cyber Monday. Risulta essere l’ultimo giorno per approfittare di offerte super intriganti. PS4 500 GB con Voucher Fortnite viene proposta ad un prezzo davvero strabiliante da Comet.

Ebbene sì, questo risulta essere un ottimo periodo per darsi al gaming. Proprio ieri vi abbiamo parlato dell’interessante promozione proposta da Microsoft su una delle sue console di punta, Xbox One S All-Digital Edition. Sony, ovviamente, non poteva rimanere al di fuori dalle promozioni con la sua PS4. Scopriamo l’offerta che ci permette di portarci a casa la mitica console al prezzo più basso di sempre.

PS4 500 GB con Voucher Fortnite in offerta solo per oggi da Comet

La nota catena di elettronica italiana Comet ha deciso di sorprendere tutti i suoi clienti appassionati di gaming con il lancio di una strabiliante promozione riguardante la nota console di Sony, PS4. Ebbene sì, PS4 con memoria interna da 500 GB e Voucher Fortnite contenente una Skin esclusiva (Neo Versa), il suo dorso decorativo e ben 2000 V-Bucks, viene proposta a soli 179 euro. Parliamo di una riduzione di 120 euro rispetto al prezzo di listino di 299 euro.

Ricordiamo che l’offerta risulta essere disponibile sia sul sito online che nei negozi fisici della catena di elettronica e scadrà oggi stesso. Di conseguenza, se siete interessati, vi consigliamo di approfittare della promozione il prima possibile per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.