La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha presentato, nelle scorse settimane, un evento su Fortnite dedicato ad un suo nuovo videogioco, Battle Breakers. L’evento avrebbe dovuto coinvolgere sia la campagna Salva il Mondo che il battle royale. Se per la prima modalità l’evento è stato lanciato già da un pezzo, per la seconda ancora non si sa nulla. Perché?

Come abbiamo già detto in un precedente articolo, Epic Games sembra essersi dimenticata della modalità battle royale nelle scorse settimane. I codici di gioco degli ultimi update suggeriscono che l’evento di Battle Breakers dovrebbe arrivare anche nel battle royale. In particolare, due Skin potrebbero essere introdotte all’interno del negozio oggetti a breve. Sarà davvero così?

Fortnite: Skin Razor e Kurohomura presto nel negozio oggetti?

L’aggiornamento 11.20 di Fortnite rilasciato più di una settimana fa ha dato importanti informazioni in merito all’evento di Battle Breakers per la modalità battle royale. Due Skin ispirate ai personaggi del nuovo gioco di Epic Games sono state introdotte all’interno dei codici di gioco. Parliamo, ovviamente, di Razor e Kurohomura. I codici parlano espressamente della modalità battle royale. Di conseguenza, entrambi i costumi sono stati pensati per essere introdotti all’interno del negozio oggetti del gioco.

In molti si chiedono se Epic Games abbia deciso di cambiare idea a riguardo. La conferma definitiva di ciò arriverà nei prossimi giorni con il rilascio dell’update 11.30. Solo dall’analisi dei nuovi codici di gioco potremo arrivare ad una conclusione. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.