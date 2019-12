Apple ha deluso un po’ di utenti quest’anno con il lancio di iPhone 11 e iPhone 11 Pro. Nonostante i nuovi device siano stati elogiati per le interessanti caratteristiche tecniche, lo stesso non si può dire per quanto riguarda il design. In molti si aspettano che la casa di Cupertino si rifarà con i device del prossimo anno. Sarà davvero così? Un concept apparso sul web nelle scorse ore mostra un design di iPhone 12 davvero molto interessante. Scopriamolo insieme.

Ci sono pochi dubbi a riguardo, gli smartphone della mela morsicata del prossimo anno, gli iPhone 12, avranno un design decisamente differente rispetto a quello degli ultimi iPhone. Diversi analisti si sono fatti un’idea di quello che potrebbe accadere ai nuovi melafonini. Il concept di cui parliamo oggi, mostra in foto quanto detto fino ad ora.

iPhone 12: design di iPhone 4, display borderless e sensore 3D

Nelle scorse ore è comparso online uno dei concept più interessanti di iPhone 12. Il nuovo melafonino della mela morsicata viene proposto con il tanto chiacchierato design ispirato all’iconico iPhone 4. Il fronte si aggiorna rimuovendo la famosa tacca per lasciare spazio ad un display borderless. Il retro, invece, lascia spazio alla tripla fotocamera e ad un rivoluzionario sensore 3D. Come si può notare dall’immagine, gli iPhone 12 vengono concepiti come molto diversi a livello estetico rispetto a quelli visti negli ultimi tre anni. Ora, quello da capire è se Apple ha intenzione di assecondare le voci degli analisti.

Un cambio di design, associato a caratteristiche tecniche innovative, risulta essere l’unica soluzione per riportare iPhone in auge. Riuscirà Apple nel suo intento? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.