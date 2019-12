Il Black Friday di Amazon è appena passato ma le promozioni non accennano a fermarsi. Nelle scorse ore, il noto sito di e-commerce ha deciso di sorprendere nuovamente i fan della mela morsicata con il lancio di svariate promozioni riguardanti l’intera gamma di Apple iPad. Scopriamo insieme di che si tratta.

Ebbene sì, gli sconti Amazon sui prodotti del colosso di Cupertino non sono terminati con il Black Friday, anzi, le offerte sono ora più interessanti che mai. E’ una delle poche volte in cui vediamo in sconto l’intera gamma di iPad della mela morsicata. Ci sono modelli per tutti i gusti e per tutte le tasche. Ecco quali sono i dettagli dell’offerta.

Apple: iPad 10.2, iPad Pro, iPad Air e iPad mini in offerta su Amazon

L’azienda della mela morsicata, Apple, ha tablet per tutti i gusti. Sono ben 4 i modelli proposti dalla casa per diversificare il catalogo. Amazon, da buona promotrice di prodotti, ha deciso di mettere in sconto tutti i modelli. Ebbene sì, il noto sito di e-commerce propone piccoli e grandi sconti sulla quasi totalità delle varianti di iPad. Le riduzioni vanno da poche decide di euro fino a raggiungere le centinaia. L’offerta decisamente più succosa risulta essere quella proposta per iPad Pro 12.9” 64 GB, solo Wi-Fi, grigio siderale. Il device viene proposto a soli 999 euro. Ben 119 euro in meno rispetto al prezzo di listino.

Le promozioni risultano essere a tempo limitato, di conseguenza, queste potrebbero terminare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se interessati, di approfittarne il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.