La settimana del Black Friday è appena terminata. Le offerte proposte quest’anno sono state davvero vantaggiose. Tra tutti gli accessori tecnologici proposti in sconto in questo periodo, gli auricolari true wireless della mela morsicata, gli AirPods, sembrano aver riscosso un successo esagerato. Secondo un report di un analista, Apple avrebbe venduto circa 3 milioni di unità del gioiellino in pochi giorni. I dati sono destinati a salire in vista del periodo natalizio.

Ebbene sì, gli AirPods continuano a fare strage nonostante siano usciti da un bel po’ sul mercato. Il lancio della nuova variante professionale non ha fatto altro che riportare l’attenzione sul particolare accessorio. Non ci sono dubbi, Apple raggiungerà presto quota 60 milioni di unità vendute nel corso del 2019. Il successo non si ferma.

Apple: gli AirPods continuano a vendere grazie agli sconti

Il periodo del Black Friday e del Cyber Monday è stato ricco di promozioni riguardanti i piccoli gioiellini di casa Apple. Pesanti riduzioni su entrambi i modelli di seconda generazione. Questo, ovviamente, non ha fatto altro che incrementare le vendite del prodotto. Secondo diversi analisti, gli AirPods saranno uno dei regali più gettonati di questo Natale. E’ anche per questo che Apple avrebbe venduto 3 milioni di unità, tra seconda generazione e Pro, negli scorsi giorni.

E’ bastato fare una stima delle scorte presenti a magazzino dei vari negozi più importanti per rendersi conto di quanto gli auricolari della mela morsicata vadano a ruba. Si prospetta che ancora molti utenti acquistare il prodotto prima del periodo di Natale. Riuscirà Apple a gestire la grossa richiesta? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.