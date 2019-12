Diversi utenti appassionati della casa della mela morsicata, Apple, hanno notato che l’azienda ha, da qualche ora, rimosso la possibilità di acquistare un particolare modello di Apple Watch Hermes, quello in acciaio inossidabile nero. Ebbene sì, entrambi i modelli proposti con questa cassa in acciaio sono stranamente scomparsi dai negozi online e fisici. Cosa sarà successo?

Non è la prima volta che si verificano situazioni analoghe all’interno dello store della mela morsicata. Tuttavia, ogni qual volta accade qualcosa di questo tipo, c’è una spiegazione plausibile. In questa occasione, invece, sembra non esserci una vera e propria spiegazione chiara. Sarà che Apple sta avendo problemi con la produzione del prodotto, oppure, questa ha deciso di rimuovere la variante dal catalogo?

Apple Watch: che ne sarà della variante in acciaio nero di Hermes?

Il colosso di Cupertino ha presentato calorosamente le nuove varianti di Apple Watch prodotte in collaborazione con il brand di lusso francese Hermes. Risulta essere davvero inspiegabile il perché l’azienda abbia deciso di far scomparire il device dai suoi store. La cosa più curiosa è che il device in questione, viene ancora visualizzato all’interno dello store online. Arrivati all’interno della pagina dedicata, però, il prodotto viene indicato come “momentaneamente non disponibile”. Cosa vorrà dire?

Al momento Apple non ha deciso di proferire parola a riguardo. Di conseguenza, le possibilità sono davvero tante. Come già detto, è possibile che il colosso di Cupertino stia avendo difficoltà con la produzione, oppure, questa ha semplicemente deciso di mettere KO la variante. Potrà essere solo Apple in persona a risolvere questo dubbio. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.