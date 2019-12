WhatsApp è una delle applicazioni più utilizzate dalle persone in tutto il mondo ed è per questo che la privacy è uno dei punti più importanti del suo funzionamento. Tuttavia, all’interno ci sono aree che potrebbero essere scomode per gli utenti. Esempi di questo sono le doppie spunte blu quando qualcuno legge il messaggio o la contemporaneità nel leggere che qualcuno sta scrivendo.

Per quest’ultimo caso esiste un trucco interessante con il quale è possibile mantenere la privacy in misura maggiore. Nonostante l’informazione “Sta scrivendo” nella parte superiore dello schermo di una chat sia un elemento ricorrente e non c’è modo di disattivarla, esiste una serie di semplici passaggi da seguire per evitare che questa parola appaia.

Un trucco che piacerà a molti

Per fare in modo che nessuno sappia che si sta scrivendo, la prima cosa da fare è disabilitare sia i dati mobili che la rete Wi-Fi sullo smartphone. In questo modo sarà possibile accedere nuovamente all’applicazione allo scopo di scrivere la risposta e, poiché non esiste alcuna connessione con tipo di rete, sullo schermo dell’altro dispositivo non comparirà altro che il profilo disconnesso.

Una volta che il messaggio è stato scritto, sarà solo necessario riconnettersi alla rete mobile e inviare. In tal modo, la sicurezza e la privacy dell’utente avranno un nuovo blocco. Inoltre, questi tipi di azioni possono essere utili per situazioni specifiche come nascondere l’attività all’interno del social network.

In questo senso, una delle funzioni native offerte da WhatsApp è eliminare l’ora dell’ultima connessione all’interno dell’applicazione. Per eseguire questa azione su sistemi operativi Android o iOS, è necessario solo seguire i seguenti passaggi: vai all’opzione Impostazioni all’interno dell’app, cerca la sezione Account e quindi Privacy.

A quel punto, si trova un’opzione Ultimo accesso. Una volta selezionato, verrà visualizzato un menu in cui è possibile stabilire chi ha accesso all’ultima connessione. Le opzioni sono tre: Tutti, I miei contatti o Nessuno.

Per eliminare le fastidiose spunte blu, il processo è simile al precedente, solo dopo aver raggiunto la sezione Privacy, sarà necessario andare in una casella chiamata Conferme di lettura. Se attivato, i contatti non sapranno più quando leggi il loro messaggio, ma non avrai la possibilità di conoscere il momento in cui l’interlocutore ha aperto la tua risposta.

WhatsApp integra frequentemente nuove funzioni per offrire agli utenti un’esperienza migliore. Un aggiornamento aggiunto per iPhone è la possibilità di mettere in attesa una chiamata all’interno della piattaforma. Con questa nuova dinamica, gli utenti della versione 2.19.120 di WhatsApp avranno la possibilità di eseguire un’azione che era esclusiva dei telefoni e utile per coloro che, invece di utilizzare la messaggistica, sfruttano le funzioni per eseguire una buona quantità di chiamate. Questa opzione apparirà sullo schermo ogni volta che qualcuno cerca di stabilire un contatto.

Per aggiornare l’applicazione, la persona dovrebbe solo andare su Apple Store, cercare l’app in questione e da lì il sistema mostrerà se l’ultima versione è già disponibile. In caso contrario, sarà solo necessario premere il pulsante Aggiorna. Va detto che questa funzione non è ancora disponibile per il sistema operativo Android e la sua fase di sviluppo non è stata segnalata.

Sebbene questo strumento sia attraente, non è l’unica novità fornita con questa nuova versione dell’app, perché il nuovo aggiornamento porta anche schermate di chat ridisegnate per facilitare la lettura dei messaggi da parte degli utenti. Inoltre, in modalità Voice Over, le persone possono inviare messaggi direttamente dalla tastiera Braile.

Infine, un’altra delle funzioni che sono state aggiunte per tutte le persone che usano WhatsApp è quella che era già stata menzionata da tempo. Questa è l’opzione per scegliere le persone che possono aggiungerti a un gruppo. Questa misura è significativa, perché con essa sarà più difficile partecipare a una conversazione di gruppo senza desiderarla.