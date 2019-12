La casa del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha da qualche giorno reso nota la Skin segreta della Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite. Tutti i possessori del Battle Pass potranno sbloccarla completando una serie di sfide. Una volta ottenuta, però, partirà una vera e propria caccia al tesoro per ottenere gli stili alternativi. In questo articolo andremo a scoprire come fare per accaparrarseli al primo colpo.

Ebbene sì, non è la prima volta che Epic Games decide di proporre qualcosa di analogo all’interno di Fortnite. Già con la Skin il prigioniero, rilasciata nel corso della Stagione 7 del Capitolo 2, era stata avviata una caccia al tesoro per sbloccare gli stili alternativi del personaggio. Quelli per la Skin Sorana son ben 2. Scopriamo in che modo possiamo ottenerli facilmente.

Fortnite: sbloccare gli stili della Skin Sorana al primo colpo

Chiunque abbia ottenuto la Skin Sorana si sarà chiesto che fine hanno fatto gli stili alternativi. La verità è che Epic Games ha deciso di divertirsi un po’ nascondendo le missioni per ottenerle. In realtà, la procedura da seguire per sbloccare le due varianti risulta essere molto semplice e può essere svolta tutta all’interno di una singola partita. Basterà, infatti, indossare la Skin Sorana e nascondersi nelle due tipologie di rifugio presenti all’interno della mappa, i mucchi di fieno e i cassonetti. Compiere questa semplice mossa sarà necessario per portarsi a casa lo stile verde e quello bianco della Skin.

Il discorso appena fatto, ovviamente, vi farà sbloccare lo stile alternativo anche dei picconi e del dorso decorativo del costume. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.