I pistacchi è un alimento con numerosi benefici per la salute

Alimenti come noci, pistacchi, mandorle ecc. sono molto amati dalle persone, per la possibilità di mangiarli in qualsiasi momento, per esempio durante un viaggio, sono molto gustosi e perché hanno ottimi benefici per la salute. Nello specifico, unaa ricerca suggerisce che mangiare noci può aiutarti a proteggere da problemi cardiovascolari come malattie cardiache e ipertensione, insieme al diabete di tipo 2.

Tuttavia, alcune noci sono più salutari rispetto ad altre, ovvero al giorno d’oggi le mandorle, in particolare, dominano praticamente la navata della noce, grazie anche ai vari alimenti liquidi come per esempio il latte alla mandorla. Ma oltre ad esse, anche i pistacchi, spesso troppo dimenticati, sono veramente ottimi per la salute. Scopriamo perché.

I benefici salutari dei pistacchi

“I pistacchi hanno molto da fare per la salute”, afferma Kim Larson, coach di nutrizione e salute presso Total Health di Seattle. “Per non parlare, del fatto che sono semplicemente deliziosi.” Questo alimento contiene circa 600 calorie per 100 gr, suddivisi in 30 kcal di carboidrati, 72 kcal di proteine e 504 kcal di grassi. Come si può notare i grassi sono il nutriente dominante, ma non sono grassi nocivi.

I pistacchi, infatti, hanno numerosi aspetti positivi per la salute: