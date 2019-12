Amazon ha deciso nuovamente di proporre una delle sue interessanti offerte in vista dell’arrivo del periodo natalizio. Ancora una volta, il protagonista delle promozioni dell’azienda è il colosso di Cupertino, Apple, con il suo nuovissimo smartphone, iPhone 11. In cosa consisterà questa volta la promozione? Andiamo a scoprirlo insieme.

Ogni giorno su Amazon vengono proposte una marea di offerte nuove. Rimarranno delusi tutti coloro che credevano che le promozioni sarebbero terminate con la fine del Black Friday. Amazon è tornata più agguerrita che mai in vista dell’arrivo del periodo natalizio. In questo articolo andiamo a scoprire l’ultima interessante offerta riguardante iPhone 11.

Apple: iPhone 11 a 75 euro in meno su Amazon!

iPhone 11 e iPhone 11 Pro sono stati senza dubbio due dei prodotti più gettonati di questo Black Friday. Pare però che, nonostante tutto, le vendite dei device non abbiano soddisfatto appieno. E’ a ragione di ciò che Amazon ha deciso di riprovarci lanciando nuovamente un’interessante offerta sul melafonino “low-cost”. iPhone 11 nella colorazione gialla con memoria interna da 64 GB viene proposto a 764,99 euro. Parliamo di una riduzione di circa 75 euro rispetto al prezzo di listino.

Certo, abbiamo visto promozioni più convenienti sul device nel corso del Black Friday, tuttavia, questa risulta essere un’ottima offerta per tutti coloro che avevano intenzione di acquistare il prodotto ma che non lo hanno trovato disponibile. Ricordiamo che la promozione risulta essere a tempo limitato, di conseguenza, il prezzo potrebbe variare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.