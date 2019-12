Il 2019 è stato un anno ricco di novità per la casa della mela morsicata, Apple. Hanno visto la luce, infatti, una serie di rivoluzionari prodotti che hanno a dir poco sorpreso i fan dell’azienda. Il prossimo anno, sicuramente, non sarà da meno. Si prospetta che il colosso di Cupertino si supererà lanciando ben 4 iPhone. Ma non è tutto, in arrivo anche iPad Pro di nuova generazione e MacBook dotati di display mini-led.

Ebbene sì, Apple si sta preparando per un 2020 davvero scoppiettante. Se i prodotti lanciati dalla casa nel corso del 2019 vi hanno stupito, molto di più faranno quelli in arrivo nel prossimo anno. Nelle scorse ore, un noto analista, Ming-Chi Kuo, ha deciso di anticipare qualcosa. Scopriamo insieme di che si tratta.

Apple: ecco le parole di Ming-Chi Kuo

Era un po’ di tempo che il noto analista Ming-Chi Kuo non si faceva sentire in merito alle anticipazioni sui prodotti della mela morsicata. Questo, nelle scorse ore, ha deciso di parlare di due importanti device che dovrebbero vedere la luce entro la prima metà dell’anno. Da una parte, una nuova gamma di iPad Pro con display aggiornati, nuova fotocamera e chip super potente. Dall’altra, un rivisitato MacBook Pro con display mini-led. Sarebbe proprio quest’ultima, una delle tecnologie più attese sui prodotti di Cupertino.

Secondo il noto analista, i display dei nuovi MacBook saranno dotati di ben 10000 led. Questi miglioreranno nettamente rispetto al passato e acquisteranno vantaggi simili ai display visti sugli iPhone dotati di schermo OLED. Come già detto ad inizio articolo, sia i nuovi iPad Pro che i MacBook con display mini-led verranno lanciati entro la prima metà del 2020. Sarà davvero così? Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.