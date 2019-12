Il 2019 è stato senza dubbio l’anno del “Pro” per Apple. Sono stati lanciati dalla casa, infatti, una numerosa serie di prodotti contenente questa denominazione. Sembra proprio che Cupertino voglia fare una netta distinzione tra i suoi prodotti classici e quelli rivolti ad una clientela professionale. Nelle scorse ore, la casa ha presentato un nuovo brevetto riguardante un nuovo accessorio Pro. Scopriamolo.

Ebbene sì, non sono solo i dispositivi ad acquisire la denominazione “Pro”, ma anche gli accessori. Ne sono un esempio i tanto chiacchierati auricolari true wireless AirPods Pro. Con il lancio di Mac Pro e iMac Pro, presto, potrebbero vedere la luce anche altri accessori “Pro”. Uno di questi è il Magic Mouse. Ecco cosa mostra l’ultimo brevetto dell’azienda.

Apple al lavoro su un Magic Mouse super intelligente?

Ebbene sì, sembra che il colosso della mela morsicata abbia intenzione di lanciare una nuova gamma di accessori professionali per Mac. Nelle scorse ore, l’azienda ha presentato un brevetto riguardante un nuovo Magic Mouse professionale. Stando a quanto dichiarato nel documento, questo sarebbe in grado di capire la posizione dell’utente. Si parla, infatti, di una serie di sensori all’interno di esso che permetterebbero al mouse di adattarsi. Ma non è tutto, pare, infatti che anche lo spostamento del cursore cambierà grazie ad una nuova tecnologia.

Trattandosi di un brevetto, non sappiamo se Apple deciderà di portarlo a termine. Ciò che è certo, però, è che in futuro vedremo nascere altri accessori che prenderanno la cosiddetta denominazione “Pro”. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.