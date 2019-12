L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi tempi, Epic Games, ha rilasciato nella giornata di ieri un aggiornamento a sorpresa di Fortnite. Stiamo parlando di un update minore che prende il nome di 11.21. Questo porta nel gioco una serie di migliorie e di risoluzioni di bug. C’è, però, anche dell’altro.

Ebbene sì, sembra proprio che Epic Games abbia deciso di adottare l’effetto sorpresa come un qualcosa di abituale. Per l’ennesima volta dopo il rilascio del nuovo Capitolo 2 di Fortnite, questa ha deciso di aggiornare il gioco con una piccola patch completamente a sorpresa. In questo articolo andremo a parlare di quelle che sono state le novità introdotte.

Fortnite: nuovo pacchetto di file criptati e nuovo stile per una Skin

Epic Games ha nuovamente deciso di non annunciare l’arrivo di un update di Fortnite. Oramai è chiaro che l’azienda non ha più intenzione di scomodarsi quando si tratta di piccoli update. In effetti, il nuovo aggiornamento rilasciato nelle scorse ore non introduce nulla di sostanziale. Le novità stanno semplicemente nella risoluzione di una grossa mole di bug e nel miglioramento della stabilità del gioco sulle varie piattaforme. Per quanto riguarda le novità nascoste nei codici di gioco, invece, i dataminer hanno scovato un nuovo pacchetto di file criptato. Purtroppo, però, nessuno è riuscito a capirne il contenuto. Molto probabilmente conterrà qualcosa in merito ad un imminente evento.

La community di Fornite è rimasta delusa anche questa settimana. In molti, infatti, si aspettavano che Epic Games rilasciasse il mega aggiornamento di Natale. Purtroppo, però, sembra che bisognerà attendere ancora una settimana. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.