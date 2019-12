La casa della mela morsicata, Apple, ha da poche ore rilasciato una nuova beta di iOS 13.3. Parliamo della quarta versione. Questa esce dopo una pausa di circa 2 settimane dalla precedente. Come al solito, Cupertino si dimostra sempre attenta ai dettagli. In questo articolo andremo a vedere quali sono le novità introdotte dall’update.

L’azienda della mela morsicata sta affrontando non pochi problemi con iOS 13. Fin dal suo rilascio, questo ha creato non pochi disagi tra gli utenti. Ovviamente, Apple sta facendo di tutto per rendere il suo sistema il più stabile possibile. iOS 13.3 sarà forse l’aggiornamento definitivo? Scopriamo i dettagli.

Apple: ecco le novità della beta 4 di iOS 13.3

Il colosso di Cupertino sta lavorando ad iOS 13.3 da qualche settimana. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di rilasciare, in esclusiva per gli sviluppatori, la beta 4 dell’aggiornamento. A prima vista, sembra che questa non porti nessuna novità sostanziale rispetto alle precedenti versioni rilasciate. Le uniche differenze stanno nella risoluzione di bug e nel miglioramento della stabilità generale del sistema. Non ci sono dubbi su fatto che manchi davvero poco al rilascio ufficiale dell’update definitivo.

Nel momento in cui scriviamo, Apple ancora non ha rilasciato nessun aggiornamento per gli iscritti al programma di beta testing, tuttavia, è molto probabile che l’azienda decida di farlo a breve. Non è la prima volta, infatti, che Cupertino decide di rilasciare prima la beta per gli sviluppatori. Ricordiamo che chiunque può iscriversi al programma di beta testing Apple semplicemente registrandosi al sito dedicato. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.