Amazon continua a sorprendere con le sue mega offerte riguardanti i prodotti della mela morsicata e non solo. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di mettere in sconto uno degli smartphone Apple più apprezzati dello scorso anno, iPhone XS. Il device viene proposto ad un prezzo davvero competitivo per il periodo natalizio. Scopriamo i dettagli dell’offerta.

Per Amazon nulla è possibile. Il noto sito di e-commerce riesce a scontare davvero tutti i prodotti della mela morsicata, persino i nuovissimi iPhone 11. Oggi, però, non potevano non citare la mega offerta lanciata sullo smartphone di punta dello scorso anno. Ecco in cosa consiste.

Amazon: iPhone XS 64 GB a meno di 800 euro!

Nonostante siano stati lanciati più di un anno fa, gli iPhone XS risultano essere ad oggi ancora molto apprezzati dagli utenti. Questi, infatti, hanno ben poco da invidiare agli smartphone di ultima generazione. Apple ha deciso di rimuovere i dispositivi dal catalogo per lasciare spazio ai nuovi iPhone 11. Questo, però, non vuol dire che altre aziende non continuino a vendere il device. Nelle scorse ore, Amazon ha deciso di proporre il device, nella variante da 64 GB, al prezzo di soli 787,54 euro. Parliamo di uno sconto di quasi 300 euro sul prezzo di listino.

Ad essere in promozione, solo la variante argento. Non c’è bisogno di dire che le scorte del device stanno letteralmente andando a ruba. Trattandosi di un prodotto oramai fuori produzione, queste potrebbero presto terminare. Vi consigliamo, se interessati, di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.