L’azienda della mela morsicata, Apple, è al lavoro su un iPhone che catturi l’attenzione degli utenti. Sono oramai un paio di generazioni che il melafonino non convince le aspettative dei fan della casa. Il prossimo anni, Cupertino presenterà ben 5 smartphone diversi (Secondo Kuo). Sarà, però, nel 2021 che arriverà una novità super interessante. Parliamo del lancio del primo iPhone completamente wireless. Scopriamo i dettagli.

La casa della mela morsicata è famosa per aver messo in campo negli anni, novità davvero particolari. Un esempio sono iPhone 7 senza il classico Jack audio da 3.5 mm o gli auricolari AirPods completamente wireless. Sembra che la casa voglia fare un altro grosso passo nel 2021. Questa, infatti, lancerà un iPhone completamente wireless. Scopriamo i primi dettagli.

Apple: iPhone senza fili in arrivo nel 2021

A sostenere questa interessantissima voce riguardante i melafonini del 2021, il noto analista Ming Chi Kuo. Secondo questo non ci sarebbero dubbi a riguardo, Apple non farà un upgrade da porta lighting a porta USB-C, la rimuoverà completamente creando un dispositivo completamente wireless. Sono mesi che si vocifera di una possibile scelta di questo tipo da parte dell’azienda, le parole di Kuo non fanno altro che confermare il tutto. Sarà Cupertino a presentare il primo smartphone true wireless della storia?

Al momento non ci è dato sapere se Cupertino abbia in mente di introdurre qualche particolare tecnologia di ricarica wireless. Ciò che è certo è che questa scelta risulta essere decisamente drastica. Magari non sarà apprezzata dalla totalità degli utenti. Come al solito, però, in breve tempo, sarà copiata da molte altre case tecnologiche. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.