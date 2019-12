L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà ben 5 smartphone nel corso del 2020. Uno di questi, risulta essere forse quello più richiesto in assoluto. Ovviamente, parliamo del successore di iPhone SE. Sono mesi che i fan della mela morsicata ne parlano, la mancanza di uno smartphone di fascia media a basso prezzo manca all’interno del catalogo dell’azienda. Secondo le ultime previsioni degli analisti, questo vedrà la luce nel corso della prima metà del 2020. Il suo nome, potrebbe essere iPhone 9.

Ebbene sì, sembra proprio che il colosso della mela morsicata si sia deciso ad ascoltare le richieste dei suoi fan. Tra qualche mese, questa lancerà finalmente il successore di iPhone SE. In molti hanno definito lo smartphone con il nome “iPhone SE 2”. Molto probabilmente, però, questo si chiamerà iPhone 9. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Apple: iPhone 9 potrebbe presto arrivare sul mercato

A confermare che il prossimo iPhone SE 2 si chiamerà iPhone 9, il noto blog giapponese Mac Otakara. Questo sarebbe stato informato da fonti vicino al colosso della mela morsicata. In effetti, una scelta di questo tipo non sarebbe per nulla fuori luogo. Ricordiamo, infatti, che il nuovo iPhone di fascia media manterrà la quasi totalità delle caratteristiche estetiche di iPhone 8. A cambiare, infatti, saranno solamente le caratteristiche interne. Come già detto più volte, il device monterà gli stessi chip visti sui nuovi iPhone 11 e iPhone 11 Pro.

Il prezzo dello smartphone sarà contenuto, si prospetta che non supererà i 500 euro. Non ci sono dubbi sul fatto che questo farà molto successo. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.