Capelli, colorarli può aumentare il rischio di cancro al seno, dice uno studio

Non è inusuale camminare per strada e vedere persone con i capelli tinti, di colori particolari o anche di più colorazioni assieme. Per esempio, nei licei artistici, dove “regna la creatività”, è anzi molto comune trovare persone con capelli colorati. Per anni molti scienziati si sono chiesti se questo potesse portare a problemi di salute o no, e le risposte sono sempre state inconcludenti.

Ma, un nuovo grande studio pubblicato Martedì scorso, ha avuto alcuni risultati che fanno riflettere: le donne che hanno usato la tintura per capelli permanente o le piastre o hanno applicato le piastre per gli altri, avevano un rischio più elevato di sviluppare il cancro al seno rispetto alle donne che non lo facevano uso quei prodotti.

La colorazione dei capelli ed il cancro al seno

Lo studio ha mostrato che il legame era particolarmente evidente nelle donne di colore: il loro uso di colorante permanente era associato a un rischio di cancro al seno del 45% più elevato, mentre le donne bianche avevano un rischio più elevato del 7%. L’uso del raddrizzatore era associato con un rischio di cancro al seno del 18% più elevato.

I risultati suggeriscono che l’uso di tinture per capelli e piastra per capelli “potrebbe svolgere un ruolo nella carcinogenesi mammaria”, ha osservato lo studio. Tuttavia, le donne non dovrebbero essere eccessivamente allarmate dai risultati, ha affermato l’autore principale Alexandra White, una ricercatrice presso il ramo di epidemiologia del National Institute of Environmental Health Sciences.

“Sappiamo che molti fattori diversi influenzano il rischio di una donna di sviluppare il cancro al seno e questi rischi che vediamo qui, sono significativi ma sono piccoli”, ha detto White. “Le donne dovrebbero tenerlo nel contesto di tutto il resto della propria vita, compresa l’attività fisica e la dieta. Questi sono tutti fattori che dobbiamo considerare quando pensiamo ai nostri rischi per la salute a lungo termine”.

Altri esperti hanno anche esortato le donne a ricordare che la correlazione non significa obbligatoriamente causalità. “Sebbene questi risultati siano intriganti, non forniscono buone prove del fatto che le tinture per capelli o le piastre per capelli chimiche siano associate a un significativo aumento del rischio di cancro al seno o che qualsiasi associazione di rischio aumentata sia causale”, ha affermato Paul Pharoah, professore di epidemiologia del cancro presso l’Università di Cambridge, in una dichiarazione. “Le donne che hanno utilizzato tali prodotti in passato non dovrebbero preoccuparsi dei loro rischi.“