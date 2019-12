La scorsa settimana, Epic Games, ha lanciato un evento all’interno della modalità Salva il mondo di Fortnite dedicato ad un suo nuovo gioco, Battle Breakers. L’evento sarebbe dovuto arrivare, in contemporanea, anche nella modalità Battle Royale ma ci sono stati dei cambiamenti di programma. Nelle scorse ore, un errore dell’azienda ha svelato l’imminente arrivo dell’evento anche su questa modalità.

Ebbene sì, molti utenti non aspettano altro. L’evento di Battle Breakers arriverà molto presto su Fortnite. A confermarlo, per sbaglio, Epic Games stessa tramite il centro notizie che appare quando si apre il gioco. Sembra che insieme all’evento, arriveranno anche le Skin a tema di Battle Breakers. Tra queste, anche la tanto attesa Razor. Scopriamo i dettagli.

Fortnite: Razor arriverà presto nel negozio oggetti

Sembra proprio che il momento sia quasi arrivato. Nelle scorse ore, diversi leaker italiani hanno notato che Epic Games ha pubblicato, per sbaglio, un’anticipazione di quanto accadrà nei prossimi giorni all’interno del negozio oggetti. La notizia scovata parla esplicitamente dell’arrivo della Skin principale di Battle Breakers, Razor, all’interno del negozio oggetti del gioco. Non è stata confermata una data ufficiale, tuttavia, ci aspettiamo che questa arrivi nei prossimi giorni.

Ricordiamo che la Skin Razor di Battle Breakers era stata già scovata tempo fa all’interno dei codici di gioco di Fortnite. Stando a questi, la Skin dovrebbe essere di rarità verde, di conseguenza, costerà 800 V-Bucks. Ci sarà anche un dorso decorativo a tema ma ancora non è chiaro se sarà presente nel negozio o se sarà una ricompensa per il completamento di eventuali missioni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.