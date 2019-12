Le mutazioni genetiche potrebbero aver portato al volto umano moderno

Da sempre rimane il mistero del perché condividiamo con i nostri parenti similitudini dei tratti facciali e non altro. Noi esseri umani dipendiamo dai lineamenti del viso per distinguerci, leggere emozioni e intenti degli altri e comunicare con essi.

Un nuovo studio pubblicato questa settimana su Science Advances suggerisce che la ragione per cui i nostri volti umani sembrano essere simili ad altri è dovuta a una lunga storia di mutazioni genetiche accumulate. È probabile che questo non sia un incidente biologico. La scoperta supporta la teoria dell’ “auto-domesticazione”, che è l’idea che gli antichi scegliessero di accoppiarsi con partner più docili e usassero l’aspetto del viso come indizio su chi fosse il meno aggressivo.

Le mutazioni genetiche delle caratteristiche facciali

Lo studio sostiene che le mutazioni associate al gene BAZ1B hanno spinto il viso umano ad avere caratteristiche più sottili rispetto ai nostri antichi coetanei ominidi, Neanderthal e Denisovani. Gli antichi umani che avevano un gene BAZ1B mutato venivano selezionati come compagni più spesso, diffondendo queste mutazioni attraverso la popolazione.

Le mutazioni BAZ1B influenzano il comportamento umano e lo sviluppo di caratteristiche craniofacciali: il gene è collegato alla sindrome di Williams, una condizione genetica caratterizzata da una disposizione altamente sociale.

Il volto umano moderno ha acquisito la sua forma quando qualcosa è spento con lo sviluppo della cresta neurale dell’embrione, lo studio suggerisce. La cresta neurale dà origine ad alcune delle cellule più cruciali del corpo, comprese quelle che alla fine compongono le ossa craniofacciali. La cresta neurale è stata anche collegata all’addomesticamento degli animali, dicono gli autori di Inverse. Ciò li ha portati a esaminare in che modo BAZ1B nella cresta neurale umana influisce sul nostro corpo.

I ricercatori hanno quindi esaminato i genotipi di un Denisovan e due Neanderthal per vedere come era espresso BAZ1B rispetto agli umani moderni che non hanno la sindrome di Williams. Nel moderno campione umano, un sottogruppo di geni regolati da BAZ1B aveva fissato mutazioni nelle loro regioni regolatorie, secondo lo studio.

Ciò suggerisce che i geni BAZ1B svolgono un ruolo importante nell’evoluzione del volto umano moderno e nella tendenza alla socialità generalmente riscontrata nelle nostre società.