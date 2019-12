Sembra che la casa della mela morsicata, Apple, lancerà a breve il tanto atteso aggiornamento software per iPhone, iOS 13.3. Nelle scorse ore, infatti, un noto operatore vietnamita, Viettel, ha pubblicato una nota riguardo le sue e-sim che lascia intendere che l’update di Cupertino uscirà entro la fine della prossima settimana. Scopriamo insieme i dettagli.

Ebbene sì, sembra proprio che Cupertino sia finalmente pronta per il rilascio del tanto atteso update risolutivo dei più fastidiosi bug di iOS 13, iOS 13.3. Sono molti gli utenti che confidano nell’aggiornamento per la risoluzione di diversi bug ancora presenti in iOS 13.2.3. Come se la caverà il nuovo update?

Apple: tante novità in arrivo con iOS 13.3!

Come riportato dal noto sito 9to5Mac, Viettel attiverà un nuovo servizio di e-sim il prossimo venerdì, 13 dicembre. In un documento ufficiale divulgato dall’operatore si legge che sarà necessario aver installato iOS 13.3 e watchOS 6.1.1 per essere in grado di utilizzare i servizi. Ciò, ovviamente, non fa altro che confermare che l’update di Cupertino arriverà entro tale data. Secondo le ultime voci, questo uscirà mercoledì 11 dicembre. Come avete potuto intuire, non uscirà solo lui, ma anche l’aggiornamento per Apple Watch.

E’ davvero improbabile che l’operatore telefonico taiwanese decida di lanciare un servizio non utilizzabile. Di conseguenza, è praticamente certo che iOS 13.3 arriverà a giorni. Ricordiamo che questo porterà in campo una serie di grosse novità. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.