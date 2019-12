Qualche settimana fa, Epic Games ha celebrato l’uscita del nuovo videogioco di Star Wars con il lancio di un mini evento dedicato alla saga. Non solo è comparsa nel gioco la famosa nave, ma anche un’esclusiva Skin che è rimasta nel negozio oggetti per qualche giorno. A distanza di poco tempo, la casa di Fortnite ha annunciato che ci sarà un nuovo evento dedicato alla saga. Di cosa si tratterà?

Ebbene sì, sembra proprio che la collaborazione tra Fortnite e Star Wars continuerà. Nelle scorse ore, Epic Games ha annunciato ufficialmente tutti i dettagli del prossimo evento speciale che si terrà all’interno della mappa di gioco. Si tratterà del primo evento live del Capitolo 2 di Fortnite. Andiamo a scoprire i primi dettagli a riguardo.

Fortnite: cosa accadrà durante l’evento live?

Di solito Epic Games non rivela molti dettagli in merito ai suoi eventi live. Questa volta, però, sembra che la casa abbia deciso di fare una piccola eccezione. L’evento vedrà come protagonista il nuovo film della saga, Star Wars: l’Ascesa di Skywalker. Questo si terrà a Risky Reels e consisterà nel mostrare una scena inedita tratta dal titolo. Non c’è bisogno di dire che tutti i fan di Star Wars non aspettano altro.

Sarà possibile partecipare all’evento già a partire dalle ore 19:30. Tuttavia, la tanto attesa scena verrà proiettata solamente mezz’ora dopo, alle 20:00 in punto. Non ci è dato sapere, al momento, se ci saranno particolari sorprese da parte di Epic Games. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.