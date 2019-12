Ultimamente si sta spesso parlando del noto operatore virtuale di Tim, Kena Mobile. Questo, si sta divertendo con il lancio di numerose promozioni e sta dando parecchio filo da torcere a tutti gli altri operatori, virtuali e non. Nelle scorse ore, l’azienda ha deciso di dare il colpo di grazia agli avversari con il lancio di tre promozioni per così dire “natalizie”. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ebbene sì Kena Mobile non si lascia sfuggire l’occasione del Natale per lanciare una serie di promozioni rivolte a tutte le tipologie di utenti. Dopo essersi cimentata con le offerte del Black Friday, arrivano quelle a tema natalizio. Scopriamo insieme i dettagli.

Kena Mobile: tre promozioni diverse a partire da 4,99 euro al mese

Sono ben tre le promozioni proposte da Kena Mobile per questo periodo. La più economica prende il nome di “Kena Voce”, questa prevede minuti illimitati verso tutti e 50 Mb di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps. La promozione può essere attivata da chiunque e prevede un costo mensile di 4,99 euro. L’offerta intermedia prende il nome di “Kena Flash”, questa include ben 70 GB di traffico dati in 4G fino a 30 Mbps e chiamate e minuti illimitati verso tutti. La promozione può essere attivata solo da clienti Iliad e di alcuni operatori virtuali e ha un costo di 5,99 euro al mese. L’ultima prende il nome di “Kena 13,99”, questa include le stesse cose della promozione Kena Flash solo che possono attivarla tutti ed ha un costo di 13,99 euro al mese.

Per tutte e tre le promozioni non sono previsti costi aggiuntivi. Sia la SIM che l’attivazione risultano essere completamente gratuite. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.