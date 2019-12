Chi ama viaggiare o è costretto a lunghi tragitti per lavoro, ma anche per chi studia, non può certo farsi mancare uno zaino Inateck. Come ogni prodotto di questo brand, accuratezza del dettaglio ed eleganza sono i primi requisiti che balzano all’occhio. Abbiamo provato tre modelli e ognuno, nelle sue peculiarità, ci ha lasciati soddisfatti per il loro ottimo rapporto qualità prezzo. Stiamo parlando degli zaini Inateck CB1001S, Inateck BP03001 e Inateck BP01002.

Zaino Inateck CB1001S

Il modello CB1001S è in grado di ospitare un laptop fino a 15.6 pollici. Insieme al vostro PC, però, potete inserire tutto l’occorrente per un viaggio o un semplice spostamento. Lo spazio al suo interno, infatti, è davvero molto e, comodamente, oltre al laptop, possiamo inserire powerbank, mouse, fili per la ricarica della batteria, oltre a libri e documenti, ad esempio.

Le dimensioni di questo zaino sono 45 x 35 x 15 cm per un peso di 1 kg. Molto bello per il suo design elegante e sottile. È arrivato a casa in un altrettanto elegante packaging e lo zaino vi si trova all’interno avvolto nella plastica protettiva e ben piegata.

Lo si può usare principalmente per lavoro, ma anche per la scuola o per viaggi, poichè è estremamente sottile e molto pratico. Ha molte tasche ed è anche imbottito e confortevole. All’esterno, è anche corredato di bande riflettenti per quando piove o è buio e possiede anche una copertura antipioggia che può essere facilmente riposta in tasca. Il materiale utilizzato, infatti, è nylon impermeabile.

Nel dettaglio

Sulla parte anteriore, si trovano due tasche chiuse con zip;

Nella parte superiore, è presente una maniglia;

Sulla parte destra, è presente una tasca retinata con l’elastico, dove è possibile riporre una bottiglia, una lattina o un ombrello;

Sul lato sinistro, c’è un’altra tasca retinata con l’elastico e la porta usb per la ricarica dello smartphone. Va precisato che all’interno dovrà essere riposto un powerbank che non è incluso nel prezzo;

Nella parte posteriore, infine, si trova una tasca e la fascia per agganciare lo zaino ad una valigia.

Zaino Inateck BP03001

Con questo zaino guadagneremo tanto spazio per laptop, iPad e, volendo – a seconda del suo utilizzo – anche qualche vestito. Al suo interno, infatti, ospita molti piccoli vani portaoggetti, alcuni non così facilmente visibili. Zaino davvero buono e costruzione di ottima qualità. La conversione in stile valigetta non è così rapida come previsto, ma non è nemmeno terribilmente difficile da individuare. Sicuramente un buon utilizzo che se ne può fare è per viaggi frequenti.

Nel dettaglio

Le dimensioni di questo zaino sono 55 x 34 x 16 cm per un peso di 1 kg circa;

Scompartimento zip nella parte posteriore con una tasca per laptop e tablet ben imbottita;

Doppio scomparto zip per vestiti nel mezzo che si apre su 3 lati come un bagaglio;

Borsa da toilette all’interno dello scomparto centrale;

Portabottiglia che può essere chiusa quando non è in uso;

Tasca per nascondere le due tracolle nella parte posteriore;

Tasca di sicurezza nella parte posteriore per portafoglio o oggetti importanti;

Due maniglie per il trasporto, una sulla parte superiore e una sul lato accanto alla zip portabottiglie;

Due tasche frontali con cerniera con custodie per notebook, caricabatterie per cellulari.

Zaino Inateck BP01002

Ed ecco l’ultimo modello di questa triade davvero da provare. Innanzitutto, questo zaino Inateck BP01002 è molto spazioso: 28 x 16 x 41 cm. Al suo interno, possiamo metterci davvero tante cose, dai vestiti ai libri, dagli accessori a molto altro.

Ovviamente, è presente un apposito comparto computer, che può contenere modelli fino a 15″. Volendo, per chi ama viaggiare con la propria macchina fotografica, è possibile alloggiare una reflex.

Come qualsiasi altro prodotto Inateck che si rispetti, è di ottima qualità e fattura: Realizzato in poliestere, è idrorepellente e resistente all’usura. Pesa solo 520 grammi.

E’ dotato di una porta USB esterna, come i precedenti modelli, con la quale possiamo ricaricare il nostro dispositivo mantenendo lo zaino in spalla. Una delle sue principali peculiarità, inoltre, è l’antiborseggio: la tasca posta sul retro può contenere carte di credito, portafoglio, smartphone e oggetti di valore, senza essere vista o raggiunta.

Nel dettaglio