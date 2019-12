La casa della mela morsicata, Apple, ha presentato ben tre melafonini differenti nel corso dell’evento speciale di settembre. I tre device sono stati accolti molto positivamente dalla maggior parte degli utenti. Dopo un primo boom delle vendite, queste hanno subito un rallentamento dovuto anche al costo elevato dei prodotti. Amazon ha cercato di porre fine a questo rallentamento con il lancio di una vera e propria serie di offerte bomba. Scopriamo l’ultima.

Nelle scorse settimane vi stiamo spesso parlando delle super offerte lanciate da Amazon sui melafonini del colosso di Cupertino. Poche ore fa, l’azienda ha deciso di lanciare un’altra interessante promozione su uno dei device di punta, iPhone 11 Pro Max. Ecco quali sono i dettagli dell’offerta.

Amazon: arrivo lo sconto sull’iPhone top di gamma di quest’anno

Dopo aver parlato del mega sconto di quasi 300 euro su iPhone XS, parliamo oggi della promozione riguardante l’ultimissimo modello di iPhone lanciato da Cupertino, iPhone 11 Pro Max. Questo risulta essere il top di gamma indiscusso dell’azienda. Il prezzo di listino per la variante con memoria interna da 64 GB è di 1289 euro. Amazon propone il prodotto con uno sconto di ben 100 euro, a 1189 euro. Si tratta di una delle offerte più convenienti mai viste dall’uscita del prodotto.

Ricordiamo che l’unica variante ad essere proposta a questo strabiliante prezzo è quella in oro. Come potete immaginare, si tratta di un’offerta a tempo limitato. Di conseguenza, il prezzo del dispositivo potrebbe cambiare da un momento all’altro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.