L’azienda della mela morsicata, Apple, sta per lanciare un altro dei prodotti professionali annunciati nel corso del 2019. Si tratterà dell’ultimo prodotto di Cupertino che vedremo debuttare prima della fine dell’anno. Ovviamente, stiamo parlando del nuovissimo Mac Pro e del suo Pro Display XDR. Entrambi saranno ordinabili sul sito ufficiale dell’azienda tra qualche giorno. Andiamo a scoprire i dettagli.

Sono mesi che si parla del nuovo computer professionale della mela morsicata. Quello che sicuramente ha fatto parlare più di tutti è il prezzo del device, circa 6 mila dollari per la configurazione base. Nonostante possa sembrare tanto, questo risulta essere in linea con i prezzi dei computer analoghi della concorrenza. Apple ha tenuto tutti sulle spine per molto tempo per quanto riguarda il rivelare la data di uscita del device. Questa è stata annunciata solo nelle scorse ore.

Apple: Mac Pro e Pro Display XDR in arrivo dal 10 dicembre

Il colosso di Cupertino ha presentato il nuovo Mac Pro e il Pro Display XDR nel corso del WWDC dello scorso giugno. Allora, l’azienda si limitò a dire che il device avrebbe visto la luce nel corso dell’autunno. Ebbene sì, la data di lancio del prodotto è rimasta ignota fino a poche ore fa. Eh già, Apple ha finalmente inviato una mail ad alcuni dei suoi clienti dove ha comunicato proprio la data di lancio dei nuovi prodotti. Sia il Mac Pro che il Pro Display XDR saranno ordinabili sul sito ufficiale dell’azienda a partire dal prossimo 10 dicembre.

Come già detto, il prezzo di base per i dispositivi sarà di circa 6 mila dollari per il PC e di circa 5 mila dollari per il Pro Display. I prezzi ufficiali italiani non sono stati ancora svelati. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.