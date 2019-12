La casa del fenomeno videoludico, Epic Games, sta per rilasciare l’aggiornamento di Fortnite più atteso delle ultime settimane. Stiamo parlando, ovviamente, della patch 11.30 che avrebbe dovuto vedere la luce già nel corso della scorsa settimana. Questa, porterà in campo una serie di novità molto interessanti. Scopriamo i primi dettagli.

Ebbene sì, sembra proprio che Epic Games sia pronta per il lancio di un nuovo sostanzioso aggiornamento di Fortnite. Sono settimane che gli utenti della community del gioco si lamentano per la scarsa presenza di nuovi contenuti sul gioco. La patch darà finalmente il via all’evento natalizio. Ma non è tutto, tanto altro sarà introdotto.

Fortnite: l’aggiornamento 11.30 arriverà tra pochi giorni

Qualche ora fa, il colosso del fenomeno videoludico degli ultimi tempi ha annunciato che manca poco al termine dell’evento Spooky presente all’interno della modalità Salva il Mondo del gioco. Questo, verrà sostituito da un nuovo evento con l’arrivo dell’update 11.30. Epic Games non ha chiarito quale sarà il prossimo evento. Non ci sono dubbi, però, sul fatto che questo sarà a tema natalizio. Ci aspettiamo una serie di succose novità anche per quanto riguarda la modalità Battle Royale, nuove armi, consumabili e, finalmente, l’arrivo dei cosmetici natalizi.

Ricordiamo che prima dell’evento di Natale, si terrà all’interno della mappa di gioco un altro importante evento dedicato a Star Wars. Vi abbiamo elencato i dettagli su di esso in un articolo pubblicato ieri. Appena il nuovo aggiornamento 11.30 verrà rilasciato, pubblicheremo un articolo nel quale vi elencheremo tutte le novità introdotte. Restate in attesa per aggiornamenti a riguardo.