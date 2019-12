Redmi K30, sta per arrivare il nuovo smartphone con tecnologia 5G

Gli smartphone sono un contesto in continua mutazione, visto che ogni nuovo device ha dei miglioramenti hardware che induce anche le altre aziende a puntarci. Un esempio è il nuovo arrivo della tecnologia 5G, a partire dal 10 Dicembre, che ha rivoluzionato e sta rivoluzionando tutt’ora le strategie delle varie aziende che producono smartphone.

Un esempio è il nuovo smartphone Xiaomi, il Redmi K30, che a breve verrà lanciato e sarà il primo device di medio-bassa fascia a supportare la nuova connettività. Scopriamolo meglio.

Ecco il nuovo Redmi K30

Non si sa molto del nuovo smartphone Xiaomi, ma alcuni recenti leaks hanno anticipato alcune probabili caratteristiche, soprattutto le specifiche hardware. Il chipset dovrebbe essere il nuovo Snapdragon 765G di Qualcomm, supportato da 6/8/12 Gb di RAM e 128/256 Gb di memoria interna, in base al taglio che si deciderà di acquistare. Caratteristiche senza dubbio imponenti per la fascia in cui si ritroverà il device.

Non si sa nulla invece riguardo al display, alle dimensioni e alla risoluzione, così come informazioni sul comparto fotografico. Non è passata all’occhio però la sgargiante colorazione rossa/fucsia. Inoltre, si sa che conterrà uno slot ibrido, dove poter alloggiare o due SIM o una sim e una memoria esterna sd.

Non resta dunque che attendere nuovi leaks per scoprire le restanti informazioni tecniche, oppure direttamente una comunicazione ufficiale da parte dell’azienda cinese, che specifica anche la data di lancio ed il prezzo di listino.