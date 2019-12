Il noto sito di e-commerce online, Amazon, non smette di proporre interessanti offerte sui prodotti della mela morsicata. Nelle scorse ore, questo ha deciso di mettere in sconto uno dei prodotti più desiderati di questo natale, Apple Watch Series 5. In cosa consisterà la promozione lanciata dall’azienda?

Ebbene sì, per Amazon non esistono ostacoli di nessun tipo. Questo è riuscito a proporre i nuovi smartwatch di Cupertino ad un prezzo ribassato. Ricordiamo che trovare questi dispositivi in promozione risulta essere un’impresa quasi impossibile. Diverse le varianti della ultima Series 5 disponili sul sito a prezzo scontato. Scopriamo insieme i dettagli.

Amazon: Apple Watch Series 5 scontati in vista del Natale

Sono molti gli utenti che hanno intenzione di regalarsi un nuovo Apple Watch per Natale. Le promozioni lanciate da Amazon cadono proprio a pennello. Sul noto sito di e-commerce ci sono offerte per tutti i gusti. La stragrande maggioranza delle varianti di Apple Watch Series 5 è scontata. Parliamo di una riduzione di circa 30 euro sul prezzo di listino. Un esempio è Apple Watch Series 5 con cassa in alluminio argento da 40 mm e cinturino sport bianco al prezzo di 426,55 euro.

Ricordiamo che Apple Watch Series 5 risulta essere il primo smartwatch di Cupertino ad avere un display always-on. Le offerte di Amazon sono, come al solito, a tempo limitato. Di conseguenza, i prezzi potrebbero cambiare da un momento all’altro. Vi consigliamo, se siete interessati, di approfittare della promozione il prima possibile. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.