Fortnite risulta essere uno dei videogiochi più famosi degli ultimi anni. La modalità Battle Royale del gioco risulta essere una vera e propria droga per grandi e piccoli. Il fenomeno videoludico ha registrato numeri record su tutte le piattaforme. A breve, questo potrebbe arrivare anche all’interno del Google Play Store. Scopriamo i primi dettagli a riguardo.

Non è la prima volta che Epic Games valuta di portare il suo noto videogioco all’interno del Google Play Store. Fino ad ora, questa ha utilizzato un particolare stratagemma per evitare le elevate tassazioni imposta dall’azienda . Riusciranno le due case a trovare un accordo?

Fortnite all’interno del Google Play Store, realtà o fantasia?

Fino ad ora, Epic Games ha utilizzato il suo stesso sito per permettere agli utenti Android di scaricare il suo famoso videogioco. Tuttavia, sembra che la casa sia intenzionata a portare il titolo all’interno del Google Play Store per donargli più visibilità e per accaparrarsi più utenti. Sembra che sia in corso una trattativa tra la casa del fenomeno videoludico e Google per portare il gioco sulla piattaforma. Pare che Epic Games stia cercando un accordo per evitare la tassazione del 30% imposta da Google su tutti i ricavi scaturiti dall’app.

Al momento, sembra che le due case non abbiano ancora trovato un accordo. Pare, infatti, che Google sia irremovibile sulla questione tasse. Riusciranno, prima o poi, le due case a trovare una soluzione che vada bene ad entrambe? Ulteriori informazioni a riguardo verranno rilasciate nei prossimi giorni. Restate in attesa per aggiornamenti.