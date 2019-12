Continua imperterrita la lotta tra gli operatori telefonici, virtuali e non, sul territorio italiano. Dopo aver parlato negli scorsi giorni delle interessantissime offerte lanciate da Kena Mobile per il periodo natalizio, parliamo oggi di un offerta molto interessante di Tre Italia. Anche questa è stata lanciata in occasione del Natale e siamo sicuri che piacerà a molti utenti Scopriamola insieme.

Tre Italia risulta essere uno degli operatori telefonici più gettonati all’interno del territorio italiano. Questo è particolarmente famoso per aver proposto negli anni offerte ricche di contenuti a piccoli costi. La promozione di cui parliamo oggi lascerà molti a bocca aperta. Ecco cosa comprende.

Tre Play Power 60: ecco i dettagli della nuova promozione

Nelle scorse ore, Tre Italia ha deciso di sorprendere tutti con il lancio di una strabiliante promozione attivabile da chiunque. Questa, ovviamente, risulta essere piena di giga. Si chiama Tre Play Power 60, l’offerta che Tre Italia ha deciso di lanciare per questo Natale 2019. La promozione include ben 60 GB di traffico dati in 4G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS verso tutti e il Grande Cinema 3. Il costo mensile da sostenere è di 11,99 euro.

Come anticipato poco fa, la promozione è attivabile da chiunque e sarà disponibile per tutto il periodo natalizio. Non sono previsti costi di attivazione. Ora quello che ci chiediamo è: come reagiranno gli altri operatori telefonici di fronte a queste offerte natalizie? Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.