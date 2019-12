La casa della mela morsicata, Apple, ha rilasciato un nuovo modello di auricolari true wireless, gli AirPods Pro. I nuovi gioiellini di Cupertino sono arrivati a sorpresa lo scorso 30 ottobre e hanno subito riscosso un enorme successo. Come vi abbiamo detto già in un precedente articolo, neanche Apple stessa si aspettava un così grande successo. Le scorte sono terminate prima del previsto.

Ebbene sì, sembra che il colosso della mela morsicata stia avendo non pochi problemi con il sopperire all’elevata richiesta dei nuovi AirPods Pro. Gli auricolari true wireless professionali risultano essere esauriti su molti siti online. Se si acquistano sul sito ufficiale Apple sono necessarie circa 4 settimane per averle a casa. Quando si risolverà la situazione?

Apple AirPods Pro: le scorte verranno presto rifornite

Fonti vicine al colosso della mela morsicata hanno fatto sapere che l’azienda sta facendo del suo meglio per raddoppiare la produzione del device. A breve, quindi, la situazione dovrebbe ristabilizzarsi. Nelle scorse anche Amazon ha rimesso a catalogo gli auricolari. La spedizione sul noto sito di e-commerce è stimata a 2-3 settimane. Ci aspettiamo che nei prossimi giorni questa si riduca progressivamente fino a raggiungere livelli normali.

Il fatto che ci troviamo nel periodo di Natale sicuramente non aiuta. Se siete interessati ad acquistare il prodotto, vi ricordiamo che ci sono ancora alcune catene di elettronica (es. MediaWorld) che hanno alcuni pezzi in pronta consegna. Vi consigliamo, quindi, di agire al più presto per non rimanere a mani vuote. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.