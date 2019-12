Sono mesi che si parla del lancio della più potente workstation mai lanciata sul mercato dalla casa della mela morsicata, Mac Pro. A distanza di 6 mesi dalla sua presentazione ufficiale durante il WWDC di giugno, la workstation e il Pro Display XDR arrivano finalmente nei negozi Apple. Scopriamo quanto costano i due prodotti in Italia.

Ebbene sì, Apple sembra essere sempre più interessata nello sviluppo di device indirizzati verso una clientela professionale. Mac Pro e Pro Display XDR sono l’emblema della linea “Pro”. Parliamo di due device che faranno gola a tutti i professionisti. Ecco i loro prezzi ufficiali.

Apple: Mac Pro a partire da “soli” 6599 euro

I prezzi di Mac Pro e del Pro Display XDR per l’Italia sono rimasti ignoti fino a quale ora fa. Nel corso del WWDC, infatti, Apple si limitò solamente a comunicare i costi dei device per gli USA. In Italia il modello base di Mac Pro ha un costo di 6599 euro. Questo monta un processore Intel Xeon W 8-Core a 3.5 GHz, 32 GB di memoria ECC DDR4, Radeon Pro 580X con 8 GB di memoria GDDR5. Come potete immaginari, il prodotto risulta essere configurabile a proprio piacimento. Mac Pro potenziato al massimo supera i 55 mila euro.

Per quanto riguarda il Pro Display XDR, Apple ha deciso di proporre due modelli, uno con display con vetro standard e uno con display con vetro e nano texture. I prezzi sono rispettivamente di 5599 euro e 6599 euro. Sia il Pro Display XDR che Mac Pro possono essere acquistati già da ora sul sito ufficiale dell’azienda. La consegna è prevista tra il 20 e 30 dicembre. Al momento non è ancora possibile acquistare i prodotti in negozio. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.