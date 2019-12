Sono settimane che si discute degli aggiornamenti software per iPhone e iPad più attesi dal lancio di iOS 13, iOS 13.3 e iPadOS 13.3. Il terzo aggiornamento importante di iOS 13 arriva dopo settimane di test e dopo un mese dal lancio di iOS 13.2. Questo dovrebbe finalmente risolvere i problemi fastidiosi ancora presenti all’interno di iOS 13.2.3. Apple avrà fatto un buon lavoro?

Apple sta avendo non pochi problemi con iOS 13 e iPadOS 13. I due aggiornamenti software hanno dato non poco filo da torcere a molti utenti. Sono di varia natura i problemi che si sono presentati su entrambi i sistemi. iOS 13.3 e iPadOS 13.3 hanno l’arduo compito di mettere fine a tutte le più grandi problematiche. Ecco quali sono le prime impressioni a riguardo.

Apple: iOS 13.3 e iPadOS 13.3 risolvono numerosi bug

La casa della mela morsicata sembra aver fatto davvero un ottimo lavoro con iOS 13.3 e iPadOS 13.3. Gli aggiornamenti software portano in campo diverse cambiamenti estetici all’interno delle applicazioni di Cupertino, inoltre, vengono introdotti per la prima volta i controlli parentali in “Tempo di utilizzo”. Non c’è bisogno di dire che il compito dei nuovi update è anche quello di migliorare sensibilmente la stabilità dei sistemi. Stando alle prime impressioni degli utenti, sembra che Cupertino sia finalmente riuscita nel suo intento. I fastidiosi bug sono finalmente svaniti.

Ci vorrà un po’ di tempo per testare a fondo il nuovo update di Cupertino. Per ora, ciò che possiamo dire è che la casa ha fatto davvero un ottimo lavoro. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.