Fortnite risulta essere uno dei videogiochi più giocati degli ultimi anni. Nonostante il titolo sia stato presentato nel 2017, ad oggi è giocato ancora da milioni di utenti. Il fenomeno videoludico ha ben 4 nomination per i Game Awards di quest’anno. Nel corso dell’evento, che si terrà il prossimo 12 dicembre, oltre alle premiazioni, gli utenti potranno assistere anche ad un importante annuncio di Epic Games. Di che si tratterà?

Ebbene sì, il noto videogioco di Epic Games continua a dare soddisfazioni all’azienda. Sono ben 4 le nomination che Fortnite si è aggiudicato per questi Game Awards. Non ci sono dubbi sul fatto che il titolo si porterà a casa qualche premio il prossimo 12 dicembre. Per quanto riguarda l’annuncio importante da parte di Epic Games, anche in questo caso non ci sono dubbi, il protagonista sarà Fortnite.

Fortnite: quale sarà la grande novità in arrivo?

Epic Games ha intenzione di fare un importantissimo annuncio nel corso dell’evento di premiazione dei Game Awards. L’evento si terrà il prossimo 12 dicembre alle ore 2:30 del mattino. L’azienda del fenomeno videoludico ha incitato tutti i videogiocatori ad assistere all’evento in quanto sarà in questa occasione che verrà fatto un importante annuncio riguardante il videogioco. Non c’è bisogno di dire che la community è letteralmente impazzita.

Sono varie le ipotesi fatte in merito all’annuncio. Tuttavia, al momento, sembra che non sia trapelato nulla di ufficiale. Non ci resta che aspettare il prossimo 12 dicembre per vedere in cosa consisterà. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.