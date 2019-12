Google implementa la “Modalità di navigazione in incognito” su iOS

La privacy è un aspetto molto importante ricercato dagli utenti dei vari smartphone. Molto spesso, purtroppo, si leggono online notizie di violazione di privacy dei social network, come Facebook, o a causa di virus che colpiscono i software dei device.

Proprio per cercare di puntare più sulla privacy, Google ha deciso recentemente di implementare la modalità privata, che impedisce ai dati di essere collegati al tuo account Google, sui dispositivi iOS, visto che attualmente era presente solo su Android.

Questa è la prossima progressione della funzione di privacy da quando la multinazionale statunitense ha incluso la modalità di navigazione in incognito nelle versioni Android dell’applicazione il mese scorso.

Google e l’incognito anche su iOS

La funzione di navigazione in incognito di Google disattiverà diversi punti di raccolta dei dati, tra cui la cronologia delle ricerche e la cronologia delle posizioni. Mentre la modalità è attivata, l’app non utilizzerà i propri dati per personalizzare le proprie impostazioni.

Chi desidera utilizzare la nuova funzione di Google può attivare la modalità facendo clic sull’icona del proprio account situata nell’angolo in alto a destra e quindi premendo “Attiva modalità di navigazione in incognito”.

Una modalità di navigazione in incognito aiuterà probabilmente gli utenti giudiziari che si sono sempre più preoccupati delle informazioni archiviate e tracciate dalla società in nome della promozione dell’attività pubblicitaria mirata. Le preoccupazioni sulla privacy hanno già contribuito ad alimentare concorrenti come Mozilla, il cui recente browser Web, Firefox 73, ha fatto di tutto per ridurre gli strumenti di monitoraggio web diffusi delle società tecnologiche. Motivo per cui anche Google, per non perdere la concorrenza contro le dirette rivali, ha deciso di puntare fortemente sulla maggior riservatezza della privacy dei propri utenti.