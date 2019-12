Virgin Hyperloop One e KAUST collaborano per lo sviluppo dei trasporti in Arabia Saudita

Il settore dei trasporti è senza dubbio quello più rilevante ed importante in un Paese. Con trasporti rapidi ed efficienti le persone si muovono meglio, vengono attratti più turisti e quindi l’economia gira meglio. Purtroppo, numerosi Paesi, soprattutto quelli con maggior povertà, non hanno una adeguata rete di trasporti, ridotta al minimo indispensabile.

Proprio per questo, Virgin Hyperloop One (VHO), una società americana di trasporti, ha annunciato la firma di un Memorandum of Understanding (MoU) con la King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) in Arabia Saudita. Il protocollo d’intesa rappresenta un impegno a lavorare insieme per favorire lo scambio di conoscenze scientifiche e tecnologiche per sostenere ulteriormente lo sviluppo della tecnologia e del settore dei trasporti del paese.

L’accordo tra la Virgin Hyperloop e il KAUST in Arabia Saudita

Sultan bin Sulayem, presidente dell’azienda VHO, ha dichiarato: “La visione e la volontà dell’Arabia Saudita di abbracciare le nuove tecnologie non ha rivali. Avere l’opportunità di collaborare con una delle università di ricerca più prestigiose del paese come KAUST è una collaborazione significativa per noi. Insieme speriamo di stimolare lo sviluppo della tecnologia regionale e delle infrastrutture di trasporto per un Golfo collegato.”

Nel 2017, la stessa zienda ha stretto una partnership tecnologica con la MiSK Foundation, attraverso la quale ha accolto un selezionato gruppo di studenti sauditi nel suo Los Angeles Innovation Campus. Lo scopo della partnership era di favorire lo scambio di conoscenze tra VHO e giovani, aspiranti studenti sauditi.

In rappresentanza di KAUST alla firma, il Dr. Tony Chan ha dichiarato: “La collaborazione con una delle aziende tecnologiche più innovative al mondo ci offre grandi opportunità. Avendo visitato il primo sito di test VHO a Las Vegas, credo che la tecnologia hyperloop sia estremamente impressionante e trasformerà davvero il modo in cui passeggeri e merci vengono spostati nel ventunesimo secolo.”