L’azienda della mela morsicata, Apple, non è rimasta indifferente al periodo natalizio. Dopo aver “addobbato” a dovere tutto il suo store online, nelle scorse ore, questa ha deciso di proporre una sorta di promozione. La spedizione rapida sarà offerta in maniera gratuita fino al prossimo 20 dicembre. Scopriamo tutti i dettagli.

Ebbene sì, ci troviamo davanti ad un’altra delle rarissime occasioni in cui Apple decide di fare uno strappo alla regola alla sua politica proponendo iniziative promozionali. In vista del periodo natalizio, la casa ha pensato bene di offrire a tutti gli utenti la consegna rapida in un giorno per tutti i prodotti disponibili a stock. Anche la politica di reso è stata modificata per questo particolare periodo dell’anno.

Apple: ecco come cambia la politica di reso per Natale

L’azienda della mela morsicata ha appena dato il via ad una vera e propria iniziativa promozionale volta ad invogliare gli acquisti all’interno dello store online. Per tutti coloro che acquisteranno un qualsiasi prodotto presente a stock, l’azienda offrirà gratuitamente la spedizione veloce in un giorno. Inoltre, per tutti i prodotti idonei acquistati tra il 15 novembre 2019 e il 6 gennaio 2020, il reso potrà essere effettuato gratuitamente fino al 20 gennaio 2020.

Ovviamente, possono applicarsi diverse variazioni ai tempi di spedizione. Apple consiglia sempre di consultare la pagina di riepilogo ordine per avere una data certa di arrivo del prodotto. Come già detto ad inizio articolo, la promozione sarà disponibile fino al prossimo 20 dicembre. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.