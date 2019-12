La casa della mela morsicata, Apple, ha finalmente rilasciato iOS 13.3. Questo, sembra aver risolto definitivamente i problemi software che hanno afflitto molti dispositivi nelle scorse settimane. Tuttavia, Cupertino ha anche rilasciato un update rivolto ad alcuni dispositivi più datati. Ovviamente, stiamo parlando di iOS 12.4.4. Questo porta in campo un insieme di aggiornamenti di sicurezza. Scopriamo i dettagli.

Ancora una volta Cupertino dimostra di essere una delle poche aziende interessata veramente ai propri utenti. iOS 12.4.4 va in soccorso di tutti quegli utenti che dispongono di un iPhone, di un iPod o di un iPad non proprio di ultima generazione. In questo articolo andiamo a scoprire lo scopo dell’update.

Apple: importanti aggiornamenti di sicurezza con iOS 12.4.4

Come la maggior parte degli update rilasciati da Cupertino per i dispositivi datati, anche iOS 12.4.4 ha il compito di apportare importanti aggiornamenti di sicurezza. Sono state diverse le falle risolte dall’azienda. Tra quelle più significative, una riguardante l’app di videochiamate della casa, FaceTime. Non c’è bisogno di dire che Apple consiglia vivamente di aggiornare il proprio dispositivo all’ultima versione. E’ sempre molto importante, infatti, mantenere il proprio dispositivo aggiornato per non incorrere in problematiche spiacevoli.

Ricordiamo che il nuovo update iOS 12.4.4 risulta essere rivolto ai possessori di iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad mini 2, iPad mini 3 e iPod touch di sesta generazione. Per poter scaricare l’aggiornamento basterà recarsi all’interno della sezione “aggiornamenti software” delle impostazioni. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.