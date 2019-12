Due giorni fa, Apple ha rilasciato sul mercato due dei prodotti più attesi degli ultimi mesi, Mac Pro e Pro Display XDR. Dopo aver tenuto gli utenti sulle spine per diverse settimane, Cupertino ha finalmente deciso di lanciarli. Insieme a loro, la mela morsicata ha reso disponibili anche le rispettive assicurazioni AppleCare+. Quale sarà il costo che gli utenti dovranno sostenere per acquistarne una?

AppleCare+ è uno dei servizi più apprezzati della casa della mela morsicata. Questo consiste nel ricevere una garanzia aggiuntiva sul prodotto che oltre a garantire supporto tecnico aggiuntivo, permette anche di ricevere due interventi per danni accidentali ad un costo molto ridotto. Il prezzo del servizio varia da prodotto a prodotto. Quale sarà quello per la workstation super costosa di Apple?

AppleCare+: ecco i prezzi per Mac Pro e Pro Display XDR

L’azienda della mela morsicata ha pensato bene di lanciare un’AppleCare+ per ognuno dei prodotti lanciati lo scorso 10 settembre. AppleCare+ per Mac Pro ha un costo di 349 euro indipendentemente dal tipo di configurazione scelta e garantisce fino a tre anni di assistenza tecnica da parte degli esperti Apple e copertura per danni accidentali. AppleCare+ per Pro Display XDR ha un costo di 499 euro e anche in questo caso offre fino a tre anni di assistenza tecnica e copertura per danni accidentali.

In entrambi i casi, l’assicurazione può essere acquistata al momento del checkout. Per quanto riguarda Mac Pro, gli utenti possono decidere anche di acquistarla fino a 60 giorni dopo l’acquisto del device. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.