Nokia C1, ecco il nuovo smartphone Android che costa solo 50 euro

Nokia è stata una delle aziende di telefonia più importanti, probabilmente la principale, dell’epoca pre-smartphone. I cellulari di quell’epoca erano i migliori da utilizzare, visto le loro piccole dimensioni, la compattezza, l’immensa batteria e la possibilità di svolgere le principali attività come messaggiare e chiamare. Con l’avvento poi nel 2007 del primo iPhone, sono nati sempre più smartphone e l’azienda finlandese ha perso il suo posto leader, a favore di multinazionali come Apple, Samsung ecc.

Nonostante ciò, ha sempre rilasciato periodicamente degli smartphone di media-bassa fascia, come dimostra il nuovo Nokia C1. Scopriamolo meglio.

Ecco il nuovo Nokia C1

Lo smartphone ovviamente non può competere minimamente con gli altri del settore, ma può essere buono visto il prezzo molto basso, ovvero solo 50 euro. Esso, infatti, verrà commercializzato soltanto in paesi con più difficoltà economica, ovvero Africa, Medio Oriente e quelli della regione Asia-Pacifico. Non si sa se verrà esteso anche in Europa.

Nokia C1 ha un display da 5,45″ IPS con risoluzione 480×960, ed il comparto hardware è formato da una CPU quad-core da 1,3 Ghz, senza però specificare il modello, e supportato da 1 Gb di RAM e da 16 Gb di memoria interna, espandibile con una scheda sd.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, abbiamo due semplici fotocamere, anteriore e posteriore, entrambe da 5 megapixel. La batteria ha una capienza di 2500 mAh e, a differenza oggi della maggior parte degli smartphone, è rimovibile. Infine sono presenti il jack audio da 3,5 mm, la radio Fm, il Bluetooth e Wi-Fi, mentre non sarà possibile sfruttare la connettività 4G, ma soltanto quella 3G.