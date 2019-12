La creazione di streaming video sulle varie piattaforme, la distribuzione, l’editing e l’intero processo di video web è relativamente semplice e ha coinvolto nuovi creatori e pubblico a una nuova forma di comunicazione, quella dei tutorial e dello scambio di informazioni tempestive.

Tali forme di comunicazione erano inesistenti venti anni fa. Questa nuova tendenza ha coinvolto anche il settore dei casinò online che – attraverso l’implementazione della loro attività in maniera interattiva – hanno permesso a tanti utenti e appassionati di non doversi necessariamente spostare e dirigere verso la sala più vicina, ma potersi divertire comodamente dal divano di casa attraverso le piattaforme streaming dedicate, direttamente sul proprio device.

L’intrattenimento, l’educazione, il marketing e gli affari nei casinò passano attraverso il web e le live streaming

Il potenziale traffico Web e le connessioni a siti Web e social media rendono inestimabili flussi e video Web. Tutto questo cambiamento e l’inversione del trend che sta virando sempre più sul digitale e l’on demanding non è sfuggito a StarCasinò, uno dei migliori casinò online, che è tra le piattaforme che più investe in tecnologie innovative da intrattenimento per i propri clienti.

Esso infatti ha sperimentato e messo a punto un progetto sia di gioco che di scambio di consigli e strategie attraverso delle dirette che avvengono sul portale nei giorni dispari, alle 21. Ma vediamo nel dettaglio entrambi gli aspetti.

Lo scopo primario della nuova risorsa tecnologica è quello di rendere il divertimento a mezzo slot machine, roulette, monopoly e altre attività alla portata di tutti, trasferendo quello che è un settore tipicamente da circolo direttamente sul proprio computer o smartphone.

Secondo, ma non meno importante scopo, è quello di creare una community di utenti che – sulla piattaforma – si incontrano in appuntamenti serali fissati ed interagiscono attraverso commenti e chat. A guidare questa community è il tutor Mike che – tramite diretta streaming – proverà nuove slot e diffonderà consigli e strategie di gioco a tutti coloro i quali sono in ascolto.

I video rimangono nel database del sito, in modo da poter essere guardati anche in differita rispetto alla Live.

EGR Awards Italia 2019: l’ennesima conferma di qualità del team StarCasinò

Anche grazie all’implementazione di questo nuovo servizio di live streaming e al suo aggiornarsi costantemente ed investire sui trend di mercato più richiesti dai propri utenti, StarCasinò ha vinto il premio come miglior casinò del 2019 ed è stato premiato come tale agli EGR Awards Italia 2019.

Il celebre premio a categorie riservato agli operatori del settore e ai fornitori di servizi nel mercato italiano che hanno sovraperformato i loro competitor negli ultimi 12 mesi è un traguardo importantissimo per la società, che si aggiunge a quelli già ricevuti nelle precedenti edizioni per il team StarCasinò.

Un motivo di forte orgoglio per tutto il team della piattaforma leader nel gioco sicuro d’azzardo online, che cerca sempre di curare il rapporto con il cliente anche grazie ad un servizio di assistenza rapido e sicuro. Questo nuovo passaggio in termini di investimenti, come la creazione di un supporto di live streaming che ha allargato il campo dell’intrattenimento per i suoi utenti, ha definitivamente messo un’ipoteca sul futuro come garanzia di brand forte e in ascesa nel campo del gambling per la società.