L’azienda della mela morsicata, Apple, lancerà almeno 4 modelli di iPhone nuovi nel corso del 2020. Tra questi, quello che forse incuriosisce più di tutti e il successore di iPhone SE. Ebbene sì, sembra che il colosso di Cupertino si sia finalmente deciso a lanciare un nuovo smartphone “low-cost”. Nelle scorse ore, è apparso online uno dei concept più interessanti riguardanti il dispositivo. Scopriamolo insieme.

Sono mesi che i fan della mela morsicata chiedono ad Apple un successore di iPhone SE 2. L’azienda accontenterà finalmente le richieste degli utenti nel corso del 2020. Ecco come alcuni designer immaginano il nuovo melafonino low-cost.

Apple: ecco l’iPhone SE 2 che tutti sognano

Il concept futuristico di iPhone SE 2 ha fatto il giro del web in pochissime ore. Questo mostra un melafonino dalle sembianze di un iPhone 5S ma con diverse caratteristiche dei top di gamma. Il display è da 6.1 pollici borderless ed è presente il famosissimo sistema di riconoscimento facciale Face-ID. Sul retro, troviamo una fotocamera completamente ispirata ai nuovi iPhone 11. Le caratteristiche interne, invece, sono in linea con i top di gamma di quest’anno.

Nonostante l’idea di un iPhone SE 2 in questo modo sia molto allettante, questa risulta essere praticamente fantascientifica. Apple non deciderà mai di adottare una soluzione di questo tipo per il suo prossimo melafonino low-cost. Come già detto in un precedente articolo, molto probabilmente il nuovo iPhone SE 2 avrà un design simile a quello di iPhone 8. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.