Arance, ecco perché mangiarle aiuta a diminuire di peso

Le arance sono un frutto molto importante per la salute, non solo per l'ottima quantità di vitamina C contenuta ma anche perché aiutano a perdere peso

L’alimentazione è un aspetto molto importante per la salute. Esistono ovviamente alimenti più indicati per seguire un corretto regime alimentare ed altri meno indicati, tra cui gli alimenti trasformati. La frutta è sempre stata una parte essenziale di una dieta dimagrante. Contengono fibre, sono ricchi di vitamine e minerali ed alcuni frutti sono ottimi bruciagrassi. Tra questi spiccano le arance, frutti molto amati, soprattutto in Inverno, ricchi di vitamine C, molto dolci e soprattutto ottimi per perdere peso. Scopriamo perché.

Le arance per perdere peso

Innanzitutto, il contenuto di acqua del frutto è molto elevato. Quasi l’87% di questo frutto è acqua. Quindi, ti manterrà idratato nella stagione invernale, quando generalmente beviamo meno quantità di acqua a causa del freddo. Le arance inoltre sono cariche di fibre, che aiutano a facilitare il movimento intestinale e ti mantiene pieno tra i pasti. È necessario un regolare movimento intestinale quando si cerca di perdere chili.

La vitamina C è la sostanza nutritiva più abbondante nelle arance, che migliora la salute della pelle. Il frutto aiuta il corpo a riparare i tessuti danneggiati e a guarire se stesso. Inoltre, secondo uno studio del 2014, la vitamina idrosolubile presente nelle arance può aiutare nella prevenzione e nella gestione dell’obesità. Inoltre, il nutriente può ridurre il dolore e favorire il controllo glicemico aumentando il processo di combustione dei grassi nel corpo. Ultimo ma non meno importante, i frutti sono naturalmente dolci. Quindi quando brami qualcosa di dolce, meglio evitare cibi spazzatura, ma preferire questo frutto dagli ottimi valori nutrizionali.