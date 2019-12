L’azienda del fenomeno videoludico degli ultimi ultimi tempi, Epic Games, ha da qualche giorno annunciato l’arrivo di un evento live all’interno della mappa di gioco di Fortnite. Questo, sarà interamente incentrato sulla saga di Star Wars. In particolare, sul nuovo film in uscita al cinema. L’azienda ha deciso di avviare l’evento in anticipo con il lancio di diversi cosmetici a tema all’interno del negozio oggetti. Scopriamoli insieme.

Ebbene sì, i fan di Star Wars non aspettavano altro. Epic Games ha deciso di anticipare il lancio dei cosmetici di Star Wars ad oggi. Il negozio oggetti di Fortnite è da qualche ora completamente pieno di cosmetici a tema Star Wars. Ben tre Skin nuove, un bundle, due emote, un glider, due picconi e due banner. Ma potrebbe esserci dell’altro.

Fortnite: ecco i nuovi cosmetici di Star Wars

Epic Games ha deciso di lanciare tre nuovi personaggi iconici di Star Wars all’interno del negozio oggetti di Fortnite. Le tre Skin sono: Finn, Rey e Sith Trooper. Tutte e tre sono dotate, ovviamente, del loro dorso decorativo a tema. Ricordiamo che il prezzo di ognuna è di 1500 V-Bucks. Per i più appassionati, Epic Games ha anche deciso di proporre un bundle a prezzo scontato. I fan del titolo potranno portarsi a casa tutti e tre i costumi per soli 3500 V-Bucks. Parliamo di una riduzione di ben 1000 V-Bucks.

Nonostante i cosmetici possano sembrare abbastanza, Epic Games potrebbe decidere di rilasciarne altri in occasione dell’evento live di domani. Restate in attesa per eventuali aggiornamenti a riguardo.