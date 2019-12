Sono diverse settimane che la casa del noto social network blu sta attuando diverse migliorie alla sua piattaforma. Nelle scorse ore, questa ha deciso di introdurre il supporto per una delle feature di iPhone più amate di sempre, le Live Photo. A distanza di ben 4 anni dal loro lancio da parte di Apple, Twitter ha annunciato che sarà possibile caricarle sulla sua piattaforma. Scopriamo i dettagli.

Possiamo dire che Twitter è sempre stato un po’ indietro per quanto riguarda l’introduzione delle nuove tecnologie all’interno della sua piattaforma. Come già detto, il supporto per le Live Photo di iPhone arriva solamente dopo 4 anni dal loro lancio ufficiale. Come si suol dire, però, meglio tardi che mai. Gli utenti iOS saranno più che felici di poter sfruttare la nuova possibilità offerta dall’azienda.

Twitter: supporto per le Live Photos arrivato a sorpresa

Ebbene sì, ad annunciare l’arrivo del supporto per l’oramai più che conosciuta funzione di iPhone è stata l’azienda del social network stessa. Questa ha fatto sapere tramite un tweet che tutte le Live Photo potranno essere caricate sulla piattaforma sotto forma di GIF. Si tratta di una piccola novità che però sarà di impatto. Ricordiamo che la casa attuerà mosse simili nei prossimi mesi.

L’azienda è al lavoro su una serie di interessanti caratteristiche da implementare sulla sua piattaforma che daranno sicuramente una marcia in più al social network dell’uccellino. Non vediamo l’ora di poter testare queste nuove feature con mano. Restate in attesa per ulteriori aggiornamenti a riguardo.